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        Haberler Gündem Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt

        Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt

        Bakan Kurum'dan CHP Lideri Özgür Özel'e videolu yanıt geldi. Kurum "Özgür Özel'e şifa diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:17
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        Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e videolu yanıt
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı.

        Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da. Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.

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        ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı programda depremden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’da Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, bir bakanın “Adıyaman’da hayat normale döndü” sözlerinin ardından Adıyaman'a yardımların kesildiğini öne sürerek Tutdere'nin bu durumu "Bu yapılan iş alçaklıktır" sözüyle karşıladığını öne sürmüştü. Özel, "Bunun üstüne bu Bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, halkın arasında Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş, ‘Sen bunu bana nasıl dersin’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış. Zor ayırmışlar" iddiasını dile getirmişti.

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