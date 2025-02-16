AK Parti'li Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti'li Çelik'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

REKLAM advertisement1

I)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 16, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.