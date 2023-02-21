Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir" dedi

Giriş: 21.02.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil
Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içmeye elverişli değil
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Çevre sağlığı ekiplerimiz Hatay’da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip şebeke suyu verilen bölgelerden test için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.

Hatay’da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. Tankerlerle getirilen suyun klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından yürütülüyor.

Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mersin'de okullar 1 gün
Mersin'de okullar 1 gün
Hatay depreminde fenalaşan hamile kadın erken doğum yaptı
Hatay depreminde fenalaşan hamile kadın erken doğum yaptı
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Antakya'dan yeni görüntüler! Yetkililerden uyarı!
Ağrı'da eğitime 1 günlük kar engeli
Ağrı'da eğitime 1 günlük kar engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.