Bakan Koca'dan YKS paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından YKS'ye gireceklere başarılar diledi. Bakan Koca, "Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" dedi.

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