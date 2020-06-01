DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryen ile alınan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum." İfadelerini kullandı.