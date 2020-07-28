Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 2. Lig'e yükselen kulüplere tebrik

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da oynanan 2019-2020 sezonu TFF 3. Lig play-off finallerinde rakiplerini mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor’u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Üç kulübümüze de önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."