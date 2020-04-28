Bakan Karaismailoğlu, uluslararası yük taşımacılığına yönelik yeni kararları açıkladı:

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uluslararası yük taşımacılığında uygulanan tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Hükümet olarak bir yandan Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, diğer yandan da ekonominin bu süreçten en az zararla çıkması için çalıştıklarını bildirdi.
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunduğuna dikkati çekerek, "Yayınladığımız genelgeyle Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak. Araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip Sistemi ile takip edilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile karantina sürecine ilişkin görüşmesinin ardından Rusya Ulaştırma Bakanı ve Kazakistan Altyapı Bakanı başta olmak üzere ilgili bakanlarla görüşmeler yaptıklarını aktararak, konuya ilişkin genelge yayınlandığını vurguladı.
Genelgeye göre şoförlerin ülke içinde bulunduğu 72 saatlik sürede solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maskeyle başvuracağını taahhüt edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Türk şoförlerimiz ise 72 saat içinde çıkış yapmayacaklarını beyan etmeleri halinde, ikametgahlarında 14 günlük ev karantinasında kalacaktır." ifadelerini kullandı.
- "Zorunlu olmadıkça duraklama yapılmayacak"
Kovid-19 kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılacağını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Kovid-19'a ilişkin semptomları görülen kişilere geçiş izni verilmeyecek. Giriş yapan tüm araçların ve kişilerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına devam edilecek. Yurda giren şoförler ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabilecek. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergahlarında ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. Şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmaları yasak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!