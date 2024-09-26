Bakan Kacır, ABD'li şirketleri yüksek teknoloji alanlarında Türkiye'ye yatırıma davet etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'li şirketleri, Türkiye'nin gelişmiş AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil olmaya ve HIT-30 Programı kapsamında belirlenen yüksek teknoloji alanlarında ülkeye yatırım yapmaya davet ettiğini bildirdi
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonunda, Citibank ev sahipliğinde ABD'li yüksek teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, ülke tarihimizin en büyük bütçeli teşvik paketi olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'mızın detaylarını ve Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki potansiyelini yatırımcılarla paylaştım. ABD'li şirketleri, Türkiye’nin gelişmiş AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil olmaya, HIT-30 Programı kapsamında belirlediğimiz yüksek teknoloji alanlarında ülkemize yatırım yapmaya davet ettim."