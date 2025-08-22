Habertürk
        Bakan Güler Healey ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Güler Healey ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 21:31 Güncelleme: 22.08.2025 - 21:31
        Bakan Güler Healey ile görüştü
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

