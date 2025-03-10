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        Haberler Gündem Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katıldı

        Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 22:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:27
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        Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantısına katıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu’nun 69’uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı. BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliklerinden biri olan toplantıda Türkiye’yi temsil eden Göktaş, kadın hakları konusunda dönüm noktası kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun uygulanması ile BM Genel Kurulu’nun 23. Özel Oturumu sonuçlarının değerlendirileceği oturuma iştirak etti. Bakan Göktaş’ın da konuşma yapacağı toplantıya üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

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        BAKAN GÖKTAŞ, MISIR ULUSAL KADIN KONSEYİ BAŞKANI AMAR İLE GÖRÜŞTÜ

        Toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Bakan Göktaş, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile bir araya geldi. Görüşmede, kadın ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulurken, uluslararası alanda iş birliğinin artırılması konusu ele alındı. Amar’ın, Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması konularındaki çalışmalarından dolayı Göktaş’ı tebrik ettiği öğrenildi.

        Görüşmede, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili Gamze Taşcıer ve Komisyon üyesi Çiğdem Koncagül de yer aldı.

        KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 1946’DAN BU YANA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

        Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla 21 Haziran 1946'da kurulan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi amacıyla küresel çapta çalışmalar yürütüyor. Her yıl mart ayında 10 gün süren komisyon toplantıları, üç gün üst düzey katılım ve geri kalan günlerde teknik çalışmalar ile müzakereler şeklinde düzenleniyor. UN Women’ın davetiyle tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından yüzlerce katılımcı toplantılarda yer alıyor.

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