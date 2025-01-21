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        Haberler Dünya Bakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveçli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı dolayısıyla İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:09
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        Türkiye ve İsveç'ten ortak görüş: FETÖ'ye yer yok
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı kapsamında İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile başkent Ankara’da bir araya geldi.

        Görüşme ardından yapılan ortak basın toplantısında Bakan Fidan "Bugün, güvenlik mekanizmasının bakanlar seviyesindeki ilk toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. İsveç bizim için önemli bir ortak ve müttefiktir. Bugün de iş birliğimizi güçlendirme isteğimizi teyit ettik. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Halklarımız arasındaki bağlar da giderek kuvvetleniyor, geçtiğimiz yıl 400 bin İsveçli ülkemizi ziyaret etti.

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        İsveç'in NATO'ya üye olmasının savunma alanındaki iş birliğimizi genişleteceğine inanıyoruz. Aynı zamanda İsveç'in AB üyelik sürecimize vereceği desteğe de güveniyoruz.

        İsveç'in PKK ve FETÖ'ye karşı atacağı adımları değerlendirdik. Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında destekleyeceğiz.

        Bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusunu ele aldık. İsveç ile toplantılarımız sürecek, önümüzdeki toplantıya İsveç ev sahipliği yapacak." dedi.

        Bakan Fidan ayrıca Gazze'de sağlanan ateşkese dair de değerlendirmede bulunarak "İsrail'in ateşkes anlaşmalarına harfiyen uymadığını görüyoruz. Umuyoruz provokasyonlar yapılsa da bu ateşkes devam eder çünkü özellikle savaşan taraflar bir yana 2 milyon arada sıkışmış insan var. Filistinli kardeşlerimiz, kışın ortasında; evsiz, yurtsuz, susuz, gıdasız ve ilaçsız durmaktalar. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi fevkalade önemli." dedi.

        İsveç Dışişleri Bakanı ise "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik." dedi.

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