Uniao Leiria: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz 2. lig ekiplerinden Uniao de Leiria'yı 2-0 yendi

Sarı-lacivertli takım, 2025-26 sezonu öncesi kamp yaptığı Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşılaştı.

Albufeira Stadı'ndaki karşılaşmaya sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengz Ünder, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri, ilk 11 ile başladı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Abdou Aziz Fall ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Jose Mourinho, ikinci yarıya Dominik Livakovic-İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde-Alexander Djiku ve Diego Carlos-Çağlar Söyüncü değişikliklerini yaparak çıktı.

Fenerbahçe, 57. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Ze Vitor'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlilerde 61. dakikada Cengiz Ünder, Mert Müldür, Fred Rodrigues ve Archie Brown oyundan alınırken bu isimlerin yerine Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek ve Ognjen Mimovic, mücadeleye dahil oldu. Portekizli çalıştırıcı, 68. dakikada ise Youssef En-Nesyri-Cenk Tosun, Oğuz Aydın-Levent Mercan değişikliklerini yaptı. 79. dakikada ise Sebastian Szymanski'nin yerine maça Yiğit Efe Demir girdi.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol sonucunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginde mücadele eden Portimonense'yi 2-1'lik skorla geçmişti.

Müsabaka öncesinde Uniao de Leiria Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya forma hediye etti.