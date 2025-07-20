Victor Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray, uzun süredir devam eden Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile sözlü anlaşmaya vardı. İşte transferin tüm detayları...
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Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro ise 2026’ya kadar ödeme yapacak.
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Başarıya bağlı 5 milyon Euro bonus ve %10’luk sonraki satış payı da anlaşmada yer alıyor.
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Öte yandan Nijeryalı futbolcu, 2 yıl boyunca İtalya kulüplerine satılamayacak.
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Haberde, transfer için evrakların hazır olduğu belirtilirken transferin de tamamlandığı bildirildi.
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