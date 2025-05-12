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        Haberler Dünya Bakan Fidan Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü. İki görüşmede de Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:07
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        Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız ve Rus mevkidaşları ile görüştü.

        İki görüşmede de Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barrot'un telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı

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