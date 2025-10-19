Bakan Fidan'dan KKTC'deki seçimlere dair açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz.

Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir."