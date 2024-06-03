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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan Çin'de diplomatik temaslar | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan Çin'de diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:33
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        Bakan Fidan'dan Çin'de temaslar
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        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin'de ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın ile görüştüğü belirtildi.

        Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma da yaptı.

        Bakanlık, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.

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