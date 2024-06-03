Bakan Fidan'dan Çin'de diplomatik temaslar

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin'de ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma da yaptı.

Bakanlık, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.