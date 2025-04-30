Bakan Ersoy'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasına emeği ve alın teriyle katkı sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin değeri, toplum hayatının her alanında olduğu gibi kültür, sanat ve turizm kulvarında da son derece kıymetlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, emeğe ve emekçiye verdiğimiz önceliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta kültür ve turizm alanında emek veren çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla selamlıyorum."

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.