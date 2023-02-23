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Haberler Enerji

Bakan Dönmez, deprem bölgesindeki hasarsız binalara doğalgaz getirildiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğal gaz dağıtım şirketlerinin il ve ilçe merkezlerindeki dağıtım şebekelerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını belirterek, "Hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğalgazı getirmiş durumdayız" dedi

Giriş: 23.02.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Dönmez, deprem bölgesindeki hasarsız binalara doğalgaz getirildiğini bildirdi
AA

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, depremler sonrası petrol üretim faaliyetlerinin kontrol amaçlı durdurulduğunu anımsatarak, 290 kuyudan 286'sının tekrar üretime alındığını, kalan 4 kuyuda incelemelerin ve yeniden işletmeye alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

TPAO'nun Adıyaman'da 2 bin 680 civarında çadır ve 214 konteyner tahsis ettiğine işaret eden Dönmez, bölgede 2 bin konteynerlik bir konteyner kent planlandığını dile getirdi.

Elektrik tarafında iletim ve dağıtımda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını aktaran Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece hasarlı bölgelerde ve hasarlı yapılarda elektrik arzı sağlayamıyoruz. doğalgazda da Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ana iletim hatlarındaki arıza ve hasarlar ilk 5 gün içerisinde tamamlanmıştı, şehir girişlerine doğalgaz arzı sağlanmıştı. doğalgaz dağıtım şirketleri de il ve ilçe merkezlerimizdeki dağıtım şebekelerini süratle kontrol ettiler, teste aldılar. Orada da hasarlı bölgeler, yoğun hasarlı bölgeler ve hasarlı yapılar dışında binalara kadar doğalgazı getirmiş durumdayız... Vatandaşlarımız binasında elektrik ya da doğalgaz arzı yoksa elektrik için Alo 186, doğalgaz için de Alo 187'yi aramak suretiyle teknik ekiplerimizi çağırabilirler, ekiplerimiz de dairedeki iç tesisatı kontrol etmek suretiyle herhangi bir sorun olmadığında gaz veya elektrik arzını sağlamış olacaklar."

Dönmez, Maden Tetkik ve Arama (MTA) kurumunun Türkiye'deki diri fay hatlarının haritasını çıkarttığını anımsatarak, "MTA, depremin ilk anından itibaren teknik ekiplerini sahaya göndermek suretiyle zaman zaman dronlarla, zaman zaman yürüyerek fay hatlarında kırıkların oluştuğu ve yüzeyde belirtisi olan noktalarda gözlemlerini ve ölçümlerini yaptılar. Bu depremin etkilerini böylece raporlamış oldular. Bu çalışmalar biter bitmez ilgili kurumlarla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

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