Bakan Çavuşoğlu: "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.