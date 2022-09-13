Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı

DHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin HSK bünyesinde faaliyete geçirilmesi tanıtım toplantısına katıldı. Programa, HSK genel sekreteri Seyfi Han ve birçok davetli katıldı. Davetlilere sistem hakkında bilgilendirici video izletildi.

Bakan Bozdağ, adaletin zamanında tecelli etmesi için çok ciddi adımlar attıklarını belirterek, 'Geciken adalet, adalet değildir' anlayışı gereği adaleti makul sürede tecelli ettirecek adımları hayata geçirme konusunda Türkiye'nin büyük reformlara imza attığının altını çizdi.

'ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLADIK'

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin de (UYAP) reformlardan bir tanesi olduğunu aktaran Bozdağ, "UYAP'ın kurulması, geliştirilmesi güçlendirilmesi, dünyanın en saygın ve en takdir edilen birincilik ödüllerine layık görülen bir adli alanda kullanılan teknolojik hizmet olması, Türkiye'nin gurur kaynaklarından bir tanesidir. Yargılamayı hızlandırdı mı, hızlandırdı. Tapuya, nüfusa başka bir kuruma yazılıp aylarca beklenen bilgiler, şimdi anında hakimimizin, savcımızın önünde. Zamandan büyük bir tasarrufu biz böylece sağlamış olduk. Adaletin hızlı işlemesine, doğru ve zamanında tecellisine, bunun büyük bir katkı sağladığında hiç şüphe yoktur. Hakim ve savcı sayılarımızı 9 binler civarından 23 bin civarına taşıyarak eskiden 9 bin küsur hakim ve savcıyla görülen işi yaklaşık 23 bin hakim ve savcının görüyor olması, mahkeme yaklaşık 3 bin 500'lerden 6 bin küsurlara çıkarılarak daha fazla mahkemede işlerin görülmesi, ihtisas mahkemelerimizin arttırılması, bütün bunların hepsi yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adalet terazisinin dosdoğru tartması için son derece kıymetli adımlardır. Sorarım, 9 bin küsurla bu işi görmek mi makul sürede yargılamayı bitirmek için daha iyidir, 23 bin civarında hakim ve savcıyla görmek mi? İhtisas mahkemelerini arttırmak mı, mahkeme sayılarını çoğaltarak vatandaşımızın daha hızlı sürede hakkının tespiti ve teslimi konusunda beklediği kararın çıkarılmasını sağlamak mı? Yoksa mahkeme sayılarını azaltmak mı? Biz bir yandan hakim ve savcı sayımızı arttırarak öte yandan mahkeme sayılarını arttırarak da adaletin zamanında tecellisine büyük bir katkı verdik" diye konuştu.