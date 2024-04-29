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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması: 1.8 milyon hanenin ihtiyaci buradan karşılanacak - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: 1.8 milyon hanenin ihtiyacı Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibarıyla günlük 4,5 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaştık. Bu, 1,8 milyon evin doğalgaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandığı anlamına geliyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:30
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        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması
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        Bakan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyılı'na Bakış" başlıklı programda, enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularının küresel enerji tartışmalarını şekillendirdiğini söyledi.

        Türkiye'nin enerji görünümüne değinen Bayraktar, Türkiye ekonomisi büyüdükçe enerji talebinin de büyüdüğünü, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

        Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine de dikkati çeken Bayraktar, bunun birçok sektörde değişikliği de beraberinde getireceğini kaydetti.

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        Bayraktar, 2016'da geliştirilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 4 gemiden oluşan bir filoyla çalışmaların başladığını anımsatarak, "2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda tarihi bir keşif yaptık. Bugün itibarıyla günlük 4,5 milyon metreküp doğalgaz üretimine ulaştık. Bu, 1,8 milyon evin doğal gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandığı anlamına geliyor." diye konuştu.

        Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden hemen sonra Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde büyük bir petrol rezervi bulunduğunu belirten Bayraktar, "Bugün Gabar'da günde 40 bin varillik üretim yapılıyor. Bu sayı 100 bine çıkacak. Böylelikle 2025'te Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kaynaklarından karşılayacak." dedi.

        "AKKUYU NGS'DE İLK ELEKTRİK BU YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLECEK"

        Bayraktar, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 55'e ulaştığını ancak hala büyük bir potansiyelin olduğunu ve bu potansiyeli enerji portföyüne dahil etmek istediklerini söyledi.

        Yenilenebilir enerjide yerel üretimin teşvik edileceğini ifade eden Bayraktar, "Rüzgar türbinlerimizi ve güneş panellerimizi Türkiye'de üretmek istiyoruz. Böylelikle Türkiye'de istihdam yaratacağız." diye konuştu.

        Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu'daki çalışmalara ilişkin, "Türkiye ve Rusya bu projeyi ortaklaşa geliştiriyor. Dört reaktör olacak. İlk reaktör neredeyse yüzde 95 oranında tamamlandı ve umarım bir yıl içerisinde nükleer enerjiden ilk elektriğimizi üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin Sinop'ta ve Trakya'da büyük ölçekli NGS projelerinin de bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere de yatırım yapmak istediklerini dile getirdi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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