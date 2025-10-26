Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Diğer Bakan Bak, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na katıldı - Diğer Haberleri

        Bakan Bak, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'na katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katıldı.

        Kazlıçeşme'de gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Bak'ın yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı.

        Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, vatandaşların sporla yaşamlarını birleştirmelerini arzu ettiklerini söyledi.

        Çağın beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açtığını ve bunun çözümünün sporda olduğunu anlatan Bakan Bak, "Vatandaşlarımızdan arzumuz kendilerini ve çocuklarını spora yöneltmeleri. Sporu bir yaşam tarzı olarak hayatlarında ön plana almaları. Bu koşuya benim üç ya da dördüncü katılışım. Daha önceki bakanlığım döneminde de katılmıştım. Hava güzel, ortam güzel, Zeytinburnu sahili güzel. Dolayısıyla insanların katılımı da çok güzel. Kayıtlı 1700'e yakın sporcu var. Kadın erkek yaş kategorileri var. İnsanlar bu tip faaliyetleri özlüyorlar. Belediyelerimize tavsiyemiz bu tip organizasyonları yapmaları." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Benzer organizasyonların vatandaşların spor alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olacağını vurgulayan Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

        "Parkur bildiğimiz bir parkur. Daha önce de hem milletvekilliğim zamanında hem gençliğimde bu sokakları iyi biliyoruz. Burada önceden deri fabrikaları vardı. Ben burada çıraklık yaptım. Kazlıçeşme'de tren istasyonundan indiğinizde börekçi vardı, onun yanından 100 metre gittiğinizde oto tamirhanesi vardı ve orada çıraklık yapmıştım. Dolayısıyla Zeytinburnu'nun bende ayrı bir yeri var. Başkana da teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam sağladı, bana göre lojistik de güzel. Gelen insanların eşyalarını bırakacakları yerler güzel, yarış sonrası verilen yemekler güzel. Güzel bir İstanbul sabahı, herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri, atletizm pistleri pek çok tesis yapıldı. Türkiye spor tesisi noktasında bir devrim yaşıyor. Bana göre ilerde çok daha iyi yetenekli sporcular yetişecek. Atletizmde de bunu yapmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda yapılan okullar arası yarışların artması gerekiyor."

        REKLAM

        Türkiye'nin spora daha fazla yönelmesi gerektiğini aktaran Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gençlerimizi spora daha fazla yöneltmemiz lazım. Artık günümüzün beslenme şekli nedeniyle insanlarımızın aldıkları kalorileri yakması için de mutlaka sporu yaşam tarzı yapmalıyız. Sabah erken kalkıp sahil yürüyüşleri yapmalıyız. Bunu yaşam tarzı yaparsak insanlar kendini daha mutlu hisseder. Burada görüyorsunuz insanlar sabah sabah güler yüzleriyle koşa koşa gelmişler. Bu çok güzel bir yaşam tarzı. 16 yıldır yapılan bir yarış. Güzel bir İstanbul sabahından herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. İnsanlar bunu aramalı hayatlarının bir parçası yapmalı. Gelin spor yapalım, kendimiz mutlu hissedelim ve sağlıklı olalım. Buranın bir özelliği de madalyalarda gerçek altın var ve insanlar bunu koleksiyonunda tutuyor. Bu da çok güzel bir şey. Hatta atletlerden birkaç kişiyle karşılaştık, başkana 'en iyi madalya sizin madalyanız' dediler. Güzel bir şey bu."

        ARISOY: VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK İLGİSİ VAR

        Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşların koşuya büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

        Bakan Bak'a teşrifleri için teşekkür eden Arısoy, şunları kaydetti:

        "Bugün 16. Cumhuriyet Koşusu'nun startını verdik. Her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla başladığını siz de gördünüz. Bu yıl 1700'e yakın sporumuz kayıtlı olarak koşuyor ama vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var. Cumhuriyet coşkusu bugün Zeytinburnu'nda koşuyla birlikte başladı. Sayın Bakanımıza bu yıl teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Habertürk Anasayfa