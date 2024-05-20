Bakan Bak'tan Paris 2024 Kotası Alan Milli Judoculara Tebrik - Diğer Haberleri

Bakan Bak'tan Paris 2024 Kotası Alan Milli Judoculara Tebrik - Diğer Haberleri

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Tuğçe Beder ve Salih Yıldız için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda elde ettikleri sonuçla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan kadınlar 48 kilo sporcumuz Tuğçe Beder ile erkekler 60 kilo sporcumuz Salih Yıldız’ı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettikleri başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tuğçe Beder ve Salih Yıldız’a ülkemizi temsil edecekleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”