Bakan Bak, Gazi Koşusu'nu kazanan Akın Sözen'i tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu “Dragon Flame” isimli safkanla kazanan jokey Akın Sözen ile at sahibi Emrah Agun için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98’incisini Emrah Agun’un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen’in yaptığı “Dragon Flame” isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecanla takip ettiğimiz Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Akın Sözen ve atın sahibi Emrah Agun’u canı gönülden tebrik ediyorum.”