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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Albayrak "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi.

"Kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü." bilgisini paylaşan Bakan Albayrak konuya ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum." dedi.

MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ KASIM 2018'DE BAŞLAMIŞ HAZİRAN 2019'DA SONA ERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2018'de mobilyada KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştü. Uygulama önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar daha sonra 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Mobilyada KDV indirimi 1 Temmuz'da sona ermişti.