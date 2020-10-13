Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ağustos ayı sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz" ifadesini kullandı.

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