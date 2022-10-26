Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı kutladı

DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanlığına yeniden atanan Ben Wallace'yi tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Akar, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden Savunma Bakanlığına atanan Ben Wallace'ye kutlama mesajı gönderdi.

DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar'ın, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bugün görüşmesi bekleniyor.

Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Bugün İstanbul'da yapılacak görüşmenin Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.