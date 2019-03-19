Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri yasadışı yollar ile bahis oynatan bir şebekenin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Polis, şebekenin İstanbul merkezli Batman ve İzmir’de yasadışı bahis oynattığı bilgisinin ardından projeli takip başlattı.

Şebekenin lüks villalarda yasadışı bahis oynattığı ve milyonlarca lira vurgun yaptığı tespit edildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Yapılan operasyonda şebekenin lüks yaşamı dikkat çekti. Polis İstanbul, İzmir ve Batman’da faaliyet gösteren şebekenin vurgundan elde ettiği paralar ile villalarda kaldığını tespit etti. Ekipler, 15 otomobile el koydu. Aralarında. Q7, Porsche, Maserati, BMW, Mercedes marka lüks araçların bulunduğu otomobiller emniyet garajına çekildi.

POLİS KARTI ÇIKARMIŞ

Şebekenin polise yakalanmamak ve polis uygulamalarına takılmamak için lüks araçlarına sahte polis kartı çıkardıkları tespit edildi.

VURGUNUN BOYUTU BÜYÜK

Şebekenin yasadışı bahisten kazandığı paraların bir bölümünü yurt dışına aktardığı tespit edildi. Vurgunun boyutunun büyük olduğu ve şebekenin tüm mal varlığına el konulacağı öğrenildi.