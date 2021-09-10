Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, 6 Ağustos´ta Çankaya Belediyesi ile polise sokakta kötü bir kokunun olduğu yönünde ihbarda bulundu.
Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı Meral Tekin'in oturduğu 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu.
7 YAVRU KÖPEĞİ DE KAFESLERE HAPSETMİŞ
Meral Tekin'in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Meral Tekin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma sonrası Meral Tekin hakkında, 11 'evcil hayvanı kasten öldürmekten' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"DIŞARIDAKİ KÖPEKLER AÇ KALDI, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"
Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Meral Tekin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık Tekin'e savunma yapması için söz verildi.
Bahçesinde gömülü köpeklerden sadece 2'sinin kendisine ait olduğunu ve bu köpeklerin de kanser ve gençlik hastalığına yakalanarak öldüğünü söyleyen Tekin, "40 yıldır kimseden destek almadan sokak hayvanlarına her türlü desteği verdim ve tedavilerini üstlendim. Ben buradayken dışarıda 200 tane hayvan aç kaldı. Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde benim bu hayvanları tedavi ettirdiğime dair kayıtlar var. Özel veterinerlerde ölen köpeklerim çöpe atılacaktı; vicdanım el vermedi ben de kendi bahçeme gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede bir geceliğine bırakmıştım ertesi gün de bu olay meydana geldi. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var o yüzden şikayet ettiler. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin hayvanları öldürdüğü yönünde somut bir delilin olmadığını belirterek, "Kaçma şüphesi bulunmadığından öncelikle tahliyesini ardından beraatini talep ediyorum" diye konuştu. Tahliye talebini reddeden mahkeme, tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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