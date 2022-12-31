Bu sonuçla üst üste üçüncü kez kazanan Bahçeşehir Koleji, ligdeki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

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