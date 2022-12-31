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Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka: 78-73 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Bahçeşehir Koleji, rakibini son periyottaki etkili oyunuyla 78-73 mağlup etti.

Giriş: 31.12.2022 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka: 78-73 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, özellikle son periyottaki etkili oyunuyla Pınar Karşıyaka'yı 78-73 yendi.

Bu sonuçla üst üste üçüncü kez kazanan Bahçeşehir Koleji, ligdeki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 14, Smith 10, Hadi Özdemir 4, Boutsiele 13, Hall 5, Yiğit Arslan 4, Blazic 11, Gist 9, Berkay Candan

Pınar Karşıyaka: McCollum 19, Jaylon Brown 10, Angola 15, Vitto Brown 11, Delgado 6, Kenan Sipahi 4, Berkan Durmaz 5, Deniz Kılıçlı 1, Dusan Cantekin 2, Ali Efe Barış, Mert Celep

1. Periyot: 18-15

Devre: 39-47

3. Periyot: 53-62

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