Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, özellikle son periyottaki etkili oyunuyla Pınar Karşıyaka'yı 78-73 yendi.
Bu sonuçla üst üste üçüncü kez kazanan Bahçeşehir Koleji, ligdeki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Pınar Karşıyaka ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 14, Smith 10, Hadi Özdemir 4, Boutsiele 13, Hall 5, Yiğit Arslan 4, Blazic 11, Gist 9, Berkay Candan
Pınar Karşıyaka: McCollum 19, Jaylon Brown 10, Angola 15, Vitto Brown 11, Delgado 6, Kenan Sipahi 4, Berkan Durmaz 5, Deniz Kılıçlı 1, Dusan Cantekin 2, Ali Efe Barış, Mert Celep
1. Periyot: 18-15
Devre: 39-47
3. Periyot: 53-62