Bahçeşehir Koleji final için Gran Canaria karşısında!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı final serisi üçüncü ve son maçında yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor.

İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçı, Bahçeşehir Koleji'nin 74-66 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya'da yapılan serinin ikinci mücadelesini ise Gran Canaria, bitime 1 saniye kala bulduğu sayılarla 69-68 kazandı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşmasından galibiyetle ayrılacak ekip, Avrupa Kupası'nda adını finale yazdıracak.

Bahçeşehir Koleji, finale yükselmesi halinde organizasyonda bu başarıyı elde eden 5. Türk temsilcisi olacak. BKT Avrupa Kupası'nda Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Bursaspor, finale yükselmişti. Galatasaray ile Darüşşafaka şampiyonluk ipini göğüslerken, Türk Telekom ve Bursaspor ise ikincilikle yetinmişti.

Organizasyonda Valencia (İspanya) ile Hapoel Shlomo'nun (İsrail) karşı karşıya geldiği diğer yarı final serisinde de 1-1 eşitlik bulunuyor. Yarın İspanya'da oynanacak son maçı kazanacak takım, finale çıkacak.