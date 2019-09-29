29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya hızlı hücumlarla boyalı alandan bulduğu basketlerle giren Bahçeşehir Koleji, 4. dakikayı 11-5 önde geçti. Burak Can Yıldızlı ve Theodore'un sayılarıyla toparlanarak rakibine karşılık veren Beşiktaş Sompo Sigorta, 7. dakikaya 13-12 üstün girdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği birinci periyodu siyah-beyazlılar 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, iki ekip de daha çok uzun oyuncularıyla skor üretti. Bahçeşehir Koleji, Johnson ve Mathiang ile etkili olsa da boyalı alanı iyi kullanan Beşiktaş Sompo Sigorta, 16. dakikayı 33-29 önde bitirdi. Üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü yeniden eline alan ev sahibi takım, devreyi 41-40 galip kapattı.
İkinci yarı, takımların arka arkaya yaptığı top kayıplarıyla başladı. Savunmada tempoyu yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk'un sayılarıyla 24. dakikayı 50-46 üstün geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan siyah-beyazlı takım, ritmini kaybeden Bahçeşehir Koleji karşısında 29. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 53-60. Konuk ekip, final periyoduna da 64-57 önde girdi.
Son periyoda Wilson, Johnson ve Hardy ile etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 33. dakikada farkı 1 sayıya (64-65) indirdi. Theodore'un oyuna ağırlığını koyduğu bu bölümde peş peşe basketler bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, son 3,5 dakikaya 73-67 önde girdi. Mücadelenin son anları oldukça çekişmeli geçerken, siyah-beyazlılar üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-75 galip ayrıldı.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat Büker
BahçeşehirKoleji: Wilson 19, Hardy 10, Johnson 26, Armand 2, Mathiang 8, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5
BeşiktaşSompoSigorta: Theodore 18, Gotcher 3, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 21, Samet Geyik 10, İsmet Akpınar 4, McAdoo 2, Durisic 1, Ömer Utku Al 2, McKissic 9
1. Periyot: 20-21
Devre: 41-40
3. Periyot: 57-64
Beş faulle çıkanlar: 28.45 Armand (Bahçeşehir Koleji),36.34 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!