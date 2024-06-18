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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti | Son dakika haberleri

        Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:56 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:56
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        Ekipler 4 yaşındaki çocuk için alarma geçti
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        Hayvanlarını daha serin bölgelere otlatmak için Siirt'ten gelen ve Bahçesaray ilçesine bağlı Han yaylasında konaklayan bir ailenin 4 yaşındaki çocukları A.Ş.'den dün akşamdan beri haber alınamıyor.

        Dün akşam saatlerinde A.Ş.'den haber alamayan aile bölgede arama yaptı. Çocuğun izine rastlayamayan aile daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve ilçe halkı dün gece geç saatlere kadar yaptıkları aramada bir sonuç alamayınca çalışmaların ara verdi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde bölgede yeniden arama çalışması başlattı.

        Dağlık arazide çocuğun izine rastlayamayan ekipler, aramayı Sündüs yaylasının yanından geçen Bahçesaray çayına çevirdi. Bunun için Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çay içerisinde gün boyu yaptıkları arama çalışmalarında çocuğun izine yine rastlayamadı. Karanlığın çökmesiyle çalışanlara bu günlük ara verildi. Çalışmalar yarın sabah tekrar devam edecek.

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