Bahçeli'den yeni görüntü

MHP tarafından Devlet Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı görüntü paylaşıldı.

ALTAYLAR'DAN TUNA'YA ŞARKISIYLA

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'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsündeki 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' sözleriyle yürüyüş yapan MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüşü görüntüleri geldi.

UZUN BİR YÜRÜYÜŞ YAPTI

Ali Aksoy'un "Altaylar'dan Tuna'ya Kızıl Çin'le arası var, düştük kara sevdaya' sözleriyle görüntüye gelen Devlet Bahçeli'nin görüntüsü ilgi odağı oldu.

4 NİSAN'DA TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, 14 Şubat'ta taburcu olduğu açıklanmıştı. Bu tarihten sonra istirahat eden Bahçeli, telefon görüşmeleri ve yazılı açıklamaları ile güncel değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Bahçeli, 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümündeki mezarlık ziyaretinde 66 gün sonraki ilk görüntüsünü vermişti.

Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.. pic.twitter.com/MwsqtaNiQN — MHP (@MHP_Bilgi) April 21, 2025