Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 8 gün kala Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi, Ankara Hipodrom Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şu anda Hipodrom'da ne kadar insan var diye sorduk. Emniyetin verdiği rakam 450 bin. Ankara, 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor. Hanım kardeşlerim, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Son virajdayız, inşallah 31 Mart akşamında Ankara'yı taçlandıracaksınız. Cumhur ittifakı olarak bir ve beraber, kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağınıza inanıyorum.

Milletimizi bölmek, vatanımızı parçalamak isteyenler fırsat vermeyeceğiz. Ezanımızı susturmak isteyen fırsat vermeyeceğiz. Bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırast vermeyeceğiz. Bizi işimizle, aşımızla tehdit edenlere fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart'ta sandıktan irademize sahip çıkacağız. Aman ha, sandığa gitmemek diye bir şey yok. Sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart'ta sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yerine dönüşecek. Terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeyi düşüreceğiz.

Eskiden Ankara'nın iki farklı yüzü vardı. Sıhhiye Köprüsü'nün altı ve üstü olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları ifade ederdi, diğer yüzü Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen insanları ifade ederdi. İşte bu CHP zihniyetiydi. Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice darbeciler gördü. TBMM'nin bulunduğu, ülkemizin başkenti olan Ankara senelerce baskılarla anıldı. Biz Ankara'yı her şeyden önce bu ayıplardan kurtardık. İnşallah Ankara bir daha asla darbecilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacak. Ankara bir daha asla milletini hakir görenlerin boyunduruğunda bir şehir olmayacak. Milli mücadelenin ve 15 Temmuz zaferinin başkenti olan Ankara, bundan sonra hep özgürlük ve demokrasiyle anılan bir şehir olacak. Ankara'yı önü, arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden karanlık günlerine döndürmek isteyenler var.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Ankara milli birliğimizin eşiğidir. Seymenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz Türk milletiyiz.

31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart seçimleri cumhurbaşankılığı sisteminin ilk mahalli seçimidir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Yalnızca belediye meclis üyesi belirlemeyeceğiz. Bunların önünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel egemenlik haklarının teyidini yapacağız. İstikrarı temellendirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye'ye geçiş yapacağız. Yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacak. Ya bela diyeceğiz, ya beka diyeceğiz. Cumhur ittifakı milli onurun güvenidir. Buna karşılık zillet ittifakı kaostur, komplodur, kargaşadır. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi. İnancım odur ki, yine başaracak yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur ittifakı olarak buna and içtik. Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı sayın Mehmet Özhaseki'dir. MHP, tüm teşkilatlarıyla sayın Özhaseki'nin destekçisidir. Ankara'nın tüm ilçelerinde cumhur ittifakı adayları için elimizden geleni yaptık. Biliniz ki, Ankara Türkiye'nin özetidir, özdeğeridir. Ankara, Türkiye'nin ta kendisidir. Sayın Mehmet Özhaseki Ankara'nın güzide bir evladıdır.

Ankara'ya bakan, Ankara'yı kavrayan her vicdan sahibi, milli bekamızın önemini idrak edecektir. 15 Temmuz'da yağdırılan kurşunları hatırından çıkarmayacak kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı döviz baronlarının yeniden başlayan saldırılarını dikkate alıp milli duruşunu gösterecektir. Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesintiye uğraması demektir. Karşımızda seçenek bellidir. Ya Türk milleti bir ve bütün tutulacak ya da acıklı bir şekilde parçalanacaktır. Bu zillete kucak atanlar, muhterem ecdadımızın yüzüne yarın nasıl bakacaklar? Oy peşindeydik, günlük hesaplardaydık mı diyecekler. Zillet ittifakı, Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacaklar? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yemez yutmaz. Hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Ankara aşılmaz kale gibi yükselir bu oyuna gelmez. Vatan evlatlarına kanlı pusular kuran teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır? CHP Genel Başkanı FETÖ ile PKK ile aynı çizgiye nasıl yuvarlanmıştır? HDP'nin eşbaşkanı açık açık diyor ki, Mansur Yavaş seçilirse HDP'nin oylarıyla seçilmiştir.

"ESKİ ÜLKÜCÜYMÜŞ, ESKİ MHP'LİYMİŞ BUNLARIN HEPSİ MASAL"

Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa hangi mihraklarla omuz omuza verdiğiniz gelin Ankaralıya anlatın. Onca alavere dalavereye saptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerime yalan söylemeyin. Ankaralı kardeşlerim PKK'ya nasıl evet diyecek? Bu reva mıdır, bu hak mıdır, bu Ankaralıya nasıl yapılır? CHP Genel Başkanı henüz YPG'ye terörist diyemedi? YPG, Zeytin Dalı'nda Fırat Kalkanı'nda askerlerimizi şehit eden katil örgüt değil mi? Yeni Zelanda'da bir vandal kardeşlerimizi şehit etti, ne varki CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan tiyatrodan bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana, bu kadar alçalmayı nasıl başardın?

Biz Türkiye'yi yedi düvele meydan okuyarak inşa ettik. Gezi Parkı'nda denediler şamarı yediler, 6-7 Ekim'de denediler bedelini ödediler, hendek ve çukur açtılar o çukurlara gömüldüler. Zillet ittifakına diyorumki, Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz. Eski MHP'liymiş eski ülkücüymüş. Bunların hepsi masal, faso fiso. Ya MHP'lisindir ya değilsindir. Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi karakteri olamaycaktır. Ulus'taki ilk meclis, bir yandan ülke savunması için çalışırken, bir yandan da milli birlik için uğraşıyordu. Bize patates soğan edebiyatı yapanlara, 7-8 Ağustos 1921'de yayınlanan emirleri okumalarını öneririm. Türk milleti ekmeğini böldü cepheye gönderdi.

Zillet ne yaparsa yapsın, Cumhur İttifakı karanlığı yırtmak için geliyor. Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım diyen her kardeşime çağrım, gelin Türkiye'nin yükselişi için gelin Cumhur İttifakı'nda buluşalım. İttifakımız, hainlere karşı milli bir ittifaktır. CHP'ye, İP'e oy veren vatandaşlarım, Kürt kökenli vatandaşlarım gelin bu şerefe siz de dahil olun. Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Washington'a Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız. Ankara'ya her zaman inanıyorum, sizlere güveniyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun diyorum.