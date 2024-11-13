Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Motor Sporları Bahattin Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu aynı şampiyonada - Motor Sporları Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu aynı şampiyonada

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni sezonda aynı pistte antrenman yaptığı ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'yla birlikte Dünya Superbike Şampiyonası'nda gaza basacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, aynı şampiyonada!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing adına yarışacak.

        26-27 Kasım'da İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek olan milli motosikletçi Sofuoğlu, aynı pistte antrenman yaptığı ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'yla birlikte yarışacak.

        Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Sofuoğlu, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na geçerek 3 sezon boyunca burada yarıştı ve dört podyum ile 1 galibiyet elde etti. 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan Bahattin Sofuoğlu, 'Ağabeyim' dediği Razgatlıoğlu'nun izinden gitmeyi istiyor. WSBK'ta ikinci Türk sporcu olarak yarışacak Sofuoğlu, üst sıralarda olmayı hedefliyor.

        "TOPRAK RAZGATLIOĞLU AĞABEYİM ŞU ANDA ORADA BİR EFSANE"

        2 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'yla aynı klasmanda yarışmanın gurur verici olduğunu belirten Sofuoğlu, "Bildiğiniz üzere yeni bir kategoriye, Superbike'e geçtik. Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim şu anda orada bir efsane. Ben de seneye ilk defa oraya gideceğim. Bu sezon bittikten sonra hemen İstanbul Park'ta hazırlıklara başladık ve güzel hissettirdi. Orada güzel derece yaptık, pist rekorunu kırdık. Ama tabii ki orası hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece benim ilk temasım oldu binlik motor ile. Daha sonrasında iki testimiz daha olacak ve sezona başlayacağız. Sezona elimden geldiğince hazır başlamaya çalışacağım. Her yarış benim için bir tecrübe olacak. Adım adım gelişmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler olur ve çok güzel yerlere gelirim bir an önce" dedi.

        "BU SENE DE ONUNLA AYNI PİSTTE SUPERBİKE'DE OLACAĞIZ"

        Toprak Razgatlıoğlu'nun tecrübelerinden yararlanacağını belirten Bahattin Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ile küçüklüğümden beri birlikteyim ve yıllardır da beraber çalışıyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum ve daha da öğreneceğim şeyler olacağına inanıyorum. Bu sene de onunla aynı pistte Superbike'de olacağız. Burada nasıl antrenmanda onun arkasından yeni şeyler öğreniyorsam, Superbike'da kendisinden çok şeyler göreceğime inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bir gün Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu gibi olabilirim. Kenan ağabeyimin koordinesi altında Toprak ağabeyimle burada antrenman yapmak bana çok artı katıyor ve Superbike'da da çok şey katacağına inanıyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Habertürk Anasayfa