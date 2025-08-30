SHOW TV’nin büyük ilgi gören, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar', milyonları ekran başına kilitleyen güçlü hikâyesiyle yeni sezona hazırlanıyor. İlk bölümüyle izleyicileri derinden etkileyen, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen dizi 3'üncü sezon hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı.

İlk iki sezonuyla izleyicilerin kalbine taht kuran 'Bahar', yeni bölümleriyle yine adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen diziye bu sezon iki başarılı oyuncu daha dahil oldu. Mert Turak, ABD'den gelen bir beyin cerrahına hayat vererek hikâyeye farklı bir boyut katacak. Hayal Köseoğlu ise enerjisi ve dikkat çekici karakteriyle 'Bahar' evrenine yeni bir soluk getirecek. Böylece dizinin dramatik yapısına yeni çatışmalar, yeni ilişkiler ve yepyeni heyecanlar eklenecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon Mehmet Can Bindal oturuyor. Hikâyeyi kaleme alan Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın güçlü senaryosu ile birleşen bu yeni bakış açısı ise 'Bahar'ın 3'üncü sezonunda izleyicilere daha da derin ve etkileyici bir anlatım sunacak.

'Bahar'ın güçlü kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Esra Ruşan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu ve Hatice Aslan gibi sevilen isimler yer almaya devam ediyor. 'Bahar', yeni sezonuyla yakında SHOW TV’de! #resim#1288746#