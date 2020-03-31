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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, Sivas, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu