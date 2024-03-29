Bahar ve kış bir arada yaşanıyor
Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'ta bir tarafta karla mücadele çalışmaları sürerken, bir tarafta da baharla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı.
- 1
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta kış mevsimi bu yıl da sert ve çetin geçti.
- 2
Kentte ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla yüksek rakımlar beyaza büründü.
- 3
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler kar küreme çalışması yürüttü.
-
- 4
İlkbaharda 2 bin 286 rakımda kar küreme çalışması başlatan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar püskürtme aracı ile yol genişleme çalışması yaptı.
- 5
Kars'ın yüksek rakımlarında kara kış yaşanırken Digor ilçesine bağlı, kar küreme çalışmasının yapıldığı alandan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1276 rakımlı Halıkışla köyünde ise bahar yaşanıyor.
- 6
Karla kaplı dağlar arasındaki köyde meyve ağaçları çiçek açtı, ortaya güzel görüntüler çıktı.
-
- 7
- 8