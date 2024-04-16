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        Haberler Televizyon Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölümü tanıtımı yayınlandı!

        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölümü tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 9. bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Heyecanın doruklara ulaştığı tanıtımda, gerçeklerin adım adım ortaya çıkması gündemi kasıp kavurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 01:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 01:26
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        Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Yeni bölümü tanıtımı
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        Merakla beklenen yeni bölümün tanıtımına, Umay’ın Timur ve Rengin birlikteliğini öğrenmesi damga vururken; Aziz Uras’ın “Annemi, beni, herkesi kandırmışsın. Daha da fazla kandıramayacaksın!” sözleriyle babasıyla yüzleşmesi dikkat çekti. Hastaneye yeni gelen bir vakanın, Bahar ve Timur ilişkisinde iyileşmeyen yaraları yeniden açacağının sinyallerini verdi. Her açıdan köşeye sıkışan Timur’un ne yapacağı ise merak konusu oldu.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Bahar’ın 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her salı saat 20.00’de Show TV’de!

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