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Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz neden ayrıldı? Aşkı ihanet mi bitirdi? - Magazin haberleri

Bahar Şahin'den manidar mesaj!

Oyuncu Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikteliğini noktalamıştı. Şahin'in son paylaşımı akıllara, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusunu getirdi

27.10.2021 - 12:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bahar Şahin, futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını geçtimiz mayıs ayında Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğrafla ilan etmişti.

  • BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Kısa bir süre önce sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili, ilişkilerini sonlandırmıştı.

  • Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftten Şahin'in son paylaşımı dikkat çekti. 24 yaşındaki oyuncunun "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası?" şeklindeki mesajı, ihanete uğradığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

  • EĞLENCE HASTANEDE BİTTİ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Bahar Şahin, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ancak eğlencenin dozunu kaçıran Şahin, hastanelik olmuştu.

  • Gecenin ilerleyen saatlerinde hastaneye kaldırılan oyuncu, odasından serum fotoğrafı paylaşmıştı. Bahar Şahin, gönderisinde "Sen bunu hak ettin bahar!" ifadelerini kullanmıştı.

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