İkinci kez koronaya yakalandı

Enis Arıkan, birkaç gün önce ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Arıkan'ın ardından bir kötü haber de Bahar Şahin'den (24) geldi.

Bahar Şahin'in 13 ay sonra yeniden koronavirüse testi pozitif çıktı. Geçiğimiz sene hastalığı atlatan Şahin, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Hastanede oksijen maskesi ile poz veren ünlü oyuncu, "Nur topu gibi Covid olabilir dendi." ifadelerini kullandı.

Bahar Şahin, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu da yayınladı.