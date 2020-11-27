SEDA BAKAN



Seda Bakan da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden.



Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız." dedi.

Herkes kendine çok daha fazla dikkat etmesini vurgulayan Bakan, "Doktorumuz 'tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerini çıkarmayın." ifadelerini kullandı.