Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Birlikte yer aldıkları kareyi takipçileriyle paylaşan oyuncu, Sera Kutlubey'ye övgüler yağdırdı. Şahin, Sera Kutlubey ile karesine şu notu düştü:

"GECE GECE SERA AŞKIM GELDİ"

Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım; kendisi benden 6 ay küçük olsa da benden daha ağırbaşlı, daha doğru kararlar veren, her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır. Hiçbir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta... Her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir! Aşırı ama... Sürekli beni uyaran, yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim... Kendisi tam bir abla ya da Cemre Yılmaz diyebilirim... Zaman zaman 'gidiymisin, geliymisin, istemiyim, istiyiim' diye konuşarak beni güldürüyor. Burada yine bir şeylere kızıyor ve uyarıyor ama ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum. Serinin sonunda görebilirsiniz... Özledim, hadi başlasın! Seni gidi zalim yar...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.