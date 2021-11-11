Ünlü modacı hayatını kaybetti

2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye’nin başarılı modacılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi.

Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter hesabından "Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun..." notunu paylaştı.