"Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu

"Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu

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SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi ve reyting sıralamasında tüm kategorilerde adını zirveye yazdırdı

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 19'uncu bölümü ABC1 20+ grubunda 7,78 izlenme oranı 20,81 izlenme payı, AB’de 7,21 oranı 20,80 izlenme payı, Total’de ise 5,78 izlenme oranı 16,96 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

"Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?"ın heyecan dolu on dokuzuncu bölümü sosyal medyada da gündem konusu oldu ve #Bahar etiketi 3 saat 35 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakteriyle dâhil oldu.

REKLAM 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 19'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Seren’in kutlamanın ortasında rahatsızlanmasıyla herkes hamileliğini öğrendi, Bahar’ın kontrol sırasında bebeklerin ikiz ve sağlıklı olduğu haberini vermesi herkesin sevincini ikiye katladı. Bu mutlu anı bozmak istemeyen Umay, annesine ev hakkındaki gerçeği söyleyemedi. Seren ve Aziz Uras’a ikiz bebek müjdesi; Seren’in ailesiyle ilgili çekincelerini Bahar ile paylaşması üzerine Bahar, Seren’in annesiyle tanışmaya gitti. Son derece zor bir karakter olan Seren’in annesi Efsun, kızının henüz uzmanlığını almadan evleneceğini duyunca Bahar’ı tersledi. Aziz Uras ve Seren için romantik bir evlilik teklifi planlayan Bahar’a Timur yardım ederken; Aziz Uras ise Süreyya’yla İngiltere hakkında konuştuktan sonra, ailesi ve kariyeri arasında kaldı. Hem annesinin hem de babasının desteğiyle evlenmeye hazır olduğunu anlayan Aziz Uras, Seren’e evlilik teklifi etmeye karar verdi.

Aziz Uras, Seren’e evlenme teklifi ediyor; REKLAM Aziz Uras’ın evlenme teklif ettiği gece cesaretini toplayıp Evren ile ilk kez akşam yemeğine çıkma planı yapan Bahar, onu almaya gelenin Evren olduğunu sanıp Timur’un motoruna bindi. Evlilik teklifi organizasyonunu son anda kalabalık bir kutlamaya çeviren Timur ise Bahar’ı restoranda kalması için ikna etti. Aziz Uras ve Seren’in mutluluk dolu anlarından sonra Timur, Bahar’ı dansa kaldırdı ve Uğur onları videoya aldı. Uğur, Eylem’in de önerisiyle bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca; Evren ve Rengin, ikilinin dans ettiği anları görüp hayal kırıklığına uğradılar. Bunun üzerine Evren, Bahar’la buluşacakları restoranı terk ederken; Rengin de Bahar’ın evini satın almaya karar verdi. Seren, nihayet annesiyle bir araya gelip konuştuktan sonra; Efsun, ailelerin tanışmasına ikna oldu. Fakat dünürlerine muhteşem bir akşam yemeği düzenleyen Bahar’ın heyecanı, kapıya gelen kötü bir sürpriz ile darmadağın oldu. Eve bir yıldırım gibi düşen Rengin’in ipoteği kaldırıp evi satın aldığını açıklaması, hem Bahar’ı hem de iki aile arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek, büyük merak konusu oldu.

Rengin’in herkesi şoke eden final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” her salı saat 20.00’de Show TV’de!