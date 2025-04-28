'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 44'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 44'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 44'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Tanıtımda, Evren’in gelişiyle dengesi şaşan Bahar, karşılama sırasında Evren’den beklediği tepkiyi alamayınca hayal kırıklığına uğruyor. Evren’in değişimi herkes tarafından dikkat çekerken; Bahar’a yapılan doğum günü sürprizi eğlenceli anlara sahne oluyor. Aralarına hem mesafeler hem de soğuk rüzgarlar giren Bahar ve Evren’in buluşmasında neler olacak büyük merak konusu oluyor.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alırken Emre Karayel; Tolga karakterine, Esra Ruşan ise Naz karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de! İşte 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 44'üncü bölüm 2'nci tanıtım;