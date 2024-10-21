'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 21. bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 21. bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

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SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21. bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Tanıtımda, Bahar’ın Evren’i kurtarmak için Timur’dan yardım istemesi ve ona güvenmesi dikkat çekerken; Süreyya’nın Bahar’a yaptığı “Biz Evren’le sevgiliydik” açıklaması, Bahar cephesinde nasıl yankı bulacak büyük merak konusu oluyor. Bahar ve Timur’un, Efsun’a karşı birlikte mücadele vermesi, yeni bölümde izleyenlerin eğlenceli anlara da tanık olacağının ilk ipuçlarını veriyor.

REKLAM Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakteriyle dâhil oldu. Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!