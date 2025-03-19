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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yine zirvede

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yine zirvede

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Usta oyunculuk performansları, sıcacık hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle nefesleri kesen 39'uncu bölüm de izleyicilerden tam not aldı. Dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+ kategorisinde zirveye yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:53
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        'Bahar' yine zirvede
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        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Usta oyunculuk performansları, sıcacık hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle nefesleri kesen 39'uncu bölüm izleyicilerden tam not aldı.

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+ kategorisinde zirveye yerleşti.

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 39'uncu bölümü, ABC1 20+ grubunda; 7,30 izlenme oranı, 17,63 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Dizi, AB’de; 6,29 oranı 17,53 izlenme payı, Total’de ise 5,35 izlenme oranı, 13,81 izlenme payı elde etti.

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        Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi gören 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'Bahar' etiketiyle sosyal medyada tam 3 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kalarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

        'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 39'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bölüm, Bahar’ın kaza geçirdiği anlar ile başladı. Yavuzoğlu ailesi ve Evren, Bahar’dan bir haber beklerken hastaneye kaza haberi geldi ve yararlılar hastaneye getirildi. Evren, yaralıların arasında Bahar'ı gördü ve ne yapacağını bilemedi.

        Bahar’ın durumu kritik;

        Dünyası başına yıkılan Evren, hemen Timur’a haber verdi. Timur’un hastaneye gelmesiyle Bahar’ın ameliyatına kimin gireceği konusunda kavga etseler de hızlı olmak zorunda oldukları için Timur, Bahar’ın ameliyatına girdi. Evren, Bahar’ın bu hale gelmesine sebep olan kişilerin ameliyatına girerken bir ikilemde kaldı ama başarıyla ameliyatı gerçekleştirdi. Rengin, Parla’nın Bahar’a destek olmak için gelmesine şaşırdı ve artık yanına gelmesi için ısrarcı oldu. Parla, babasını tanımak istediğini dile getirdi. Umay, annesini görmek için yanına girdiği sırada Bahar gözlerini açtı ve herkesin içine su serpildi.

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        Bahar gözlerini açtı;

        Bu sırada Doruk ile Ahu yeni asistan arayışı için görüşmelere başladı. Ahu’nun hiçbir şeyi beğenmeyişi Doruk’u çileden çıkarttı. Timur, yeni bir vakanın gelmesiyle ona müdahale eden Yıldırım’ı gördü. Yıldırım’ın profesyonel müdahalesi sonucu etkilendi ve onu yeni asistan olarak işe aldı.

        Yıldırım işe alındı;

        Bahar, şikâyet haberinden sonra Aziz Uras ile yüzleşmeden Tolga Hoca ile görüşmek istedi. Tolga Hoca’ya içini döken Bahar’ın "Beklemediğim bir yerden geldi. Affetmek istiyorum ama affedemiyorum” sözleri yüreklere dokundu. Anne - oğulun yüzleşmesi sonrası Bahar, oğlunu affetti. Seren, Aziz Uras’ın yanında olarak ona destek oldu. Bahar’ın tedavisi başladı ve en büyük destekçisi Evren oldu. Seren mutlu haberi Aziz Uras ve Efsun ile paylaştı. Bebeklerin hastaneden çıkacak olması bayram havası yarattı. Bahar için kurul toplandı ve Rengin, Bahar’ın hatası olmadığını dile getirdi. Kurul, Efsun’un da görüşünü almak istedi. Efsun’un da Bahar’ın yanında olması herkesi şaşırttı. Kurul Bahar’ın lehine karar verdi.

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        Bahar için kurul toplandı;

        Bölümün sonuna yaklaşırken Evren’in romantik evlilik teklifi bölüme damgasını vurdu. Bahar’ın ne diyeceği merak konusu olurken Ferdi, Timur’a haber verdi. Timur’un tepkisi dikkat çekerken yeni bölümde yaşanacaklar heyecan yarattı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı, 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat verirken, Tuğrul Tülek de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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