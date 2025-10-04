'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, sırlar ve yüzleşmeler öne çıkıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 53. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda, Seren kazanın ardından geçmişine dair hatırlayamadıklarıyla sınanırken, Bahar ve Uras ona başına gelenleri açıklamaya karar veriyor.

Uras’ın sözleriyle sarsılan Seren, zihninde beliren kırıntılarla kazanın ardındaki sırları sorgulamaya başlıyor.

Gerçeklerden kaçmaya çalışan Uras, bir yandan Seren’in sorularıyla yüzleşirken diğer yandan Maral’a ondan uzak durması için uyarıda bulunuyor. Dudakları bunu kabul etse de Maral’ın gözlerindeki anlam, olacaklara dair beklentiyi yükseltiyor.

Tanıtımın finalinde ise Uras'ın hastanede camdan dışarı itildiği anlar nefesleri keserken, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair heyecan doruğa çıkıyor. Bahar'ın hangi gerçekle karşı karşıya kalacağı ve bu gerçeğin nasıl sonuçlar doğuracağı ise şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.00'de SHOW TV'de!